Тепловой удар

Хотя сейчас все говорят только о коронавирусе, 2020-й, едва начавшись, стал еще и годом продолжающихся погодных аномалий. Не так давно все обсуждали необычно теплую зиму, установившуюся в центральной части России и во многих европейских странах, а вскоре, наверняка, заговорят о ее последствиях, которые дадут о себе знать весной и летом. Причиной, скорее всего, стало изменение климата Земли, о котором ведутся споры уже не первый год. «Известия» изучили существующие климатические модели, на основании которых специалисты делают долгосрочные прогнозы, и посмотрели, что может ждать Россию к концу столетия в случае, если события будут развиваться по самому жесткому сценарию.