Тепловой удар

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КАК ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПОВЛИЯЕТ НА НАШУ ЖИЗНЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Хотя сейчас все говорят только о коронавирусе, 2020-й, едва начавшись, стал еще и годом продолжающихся погодных аномалий. Не так давно все обсуждали необычно теплую зиму, установившуюся в центральной части России и во многих европейских странах, а вскоре, наверняка, заговорят о ее последствиях, которые дадут о себе знать весной и летом. Причиной, скорее всего, стало изменение климата Земли, о котором ведутся споры уже не первый год. «Известия» изучили существующие климатические модели, на основании которых специалисты делают долгосрочные прогнозы, и посмотрели, что может ждать Россию к концу столетия в случае, если события будут развиваться по самому жесткому сценарию.
Изменится количество осадков
Все климатические сценарии говорят о том, что в России в ближайшие сто лет количество осадков в зимнее время будет увеличиваться.
Паводки
В северных регионах будет выпадать больше снега. В южных зимы станут бесснежными, зато их жителей ожидают обильные дожди. Также может увеличиться максимальное количество осадков, выпадающих в летние периоды в горных районах Кавказа, в Сибири и на Дальнем Востоке. В результате станет больше дождевых и снегодождевых паводков, и они, скорее всего, будут интенсивнее.
Осадки
Летом осадков тоже, скорее всего, станет больше — увеличение их средних сезонных сумм ожидается на большей части территории страны, за исключением южных регионов. Там к концу XXI века, наоборот, прогнозируется их уменьшение до 25%.
Засуха
Это, в свою очередь, может привести к более частым засухам, которые повлекут за собой уменьшение урожайности на посевных площадях, которые по большей части расположены именно на юге России.

5%


Реки
(Увеличится годовой сток)
25%


Осадки
(Уменьшится количество осадков на юге)
42%


Тундра
(Уменьшится площадь тундры)
9%


ВВП
(Уменьшится)
Усилится таяние вечной мерзлоты
Вечная мерзлота — это подземный лед, проникающий на сотни метров от поверхности земли и существующий на протяжении тысячелетий. Она занимает около 25% площади всей суши на Земле и около 60–65% территории России. Прежде всего в Восточной Сибири и Забайкалье. А самый глубокий предел залегания вечной мерзлоты был зафиксирован в Якутии.
прогноз
Сейчас вечная мерзлота постепенно тает. По оценкам климатологов, с более южных территорий (они расположены на севере европейской части России и юге Сибири) вечная мерзлота из-за изменения климата полностью уйдет уже примерно к середине века.

Это приведет к изменениям почвы и, соответственно, к разрушению фундамента стоящих там сооружений, в том числе жилых домов, заводов, объектов критической инфраструктуры.

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В некоторых районах вечная мерзлота будет таять, но частично. А вот на самых северных территориях к 2100 году она сохранится почти полностью. Таким образом, общая площадь многолетней мерзлоты может сократиться минимум на 20% к середине века и максимум на 74% к его концу.
Усилится таяние льда на Северном морском пути
Все модельные оценки однозначно указывают на сокращение площади морского льда в российской Арктике и прилегающих к ней районах Северного Ледовитого океана. Более того, ученые говорят о том, что многолетний слой льда может исчезнуть там уже в первой половине текущего столетия.
прогноз
Это значит, что Северный морской путь будет открыт для судов дольше в течение года, а со временем, возможно, и вовсе круглый год. Всё зависит от того, какой климатический сценарий — более мягкий или более жесткий — в итоге осуществится.

92%


Крупных морских животных вымрет
13%


Ухудшится досягаемость удаленных поселков
17%


Популяции мелких морских животных, включая промысловые виды рыб, вымрет
50%


Вечной мерзлоты растает
Изменится сток рек
Сток рек определяется объемом воды, прошедшей через определенный створ (условное поперечное сечение водотока) в единицу времени, чаще всего в год.
Водный режим
Оценки возможных изменений стока рек, выполненные
с помощью климатических
моделей для водосборов (так называется участок поверхности,
с которого вода поступает в реку) основных рек страны показали следующее. Их ожидаемый водный режим в ближайшие два десятилетия по своим основным параметрам
будет близким к условиям, наблюдавшимся в последние 30–35 лет.
Гидроэлектроэнергия
Наибольший рост стока ожидается у Лены и Енисея, а также у рек Чукотки. Это повысит выработку гидроэлектроэнергии, но может потребовать пересмотра правил управления водными ресурсами водохранилищ и каскадов.
Прогноз
Для общего водосбора России ученые прогнозируют незначительное, пятипроцентное, увеличение годового стока. Такой показатель находится в пределах его естественной изменчивости. Так что здесь прогноз для России, скорее, благоприятный.

Что такое климатические модели и для чего они нужны?
Климатическая модель — это прогноз того, как будут эволюционировать пять компонентов Земли и как они будут взаимодействовать между собой.

Пять компонентов, о которых идет речь, — это атмосфера, вся вода, криосфера (захватывает все сферы, где встречается вода в замерзшем виде), почва, а также флора и фауна. Они никогда не находятся в состоянии равновесия и непрерывно меняются.

Сложность составления прогноза заключается в том, что ученые точно не знают начальных состояний этих систем. Кроме того, невозможно предсказать появление всех внешних условий, которые окажут влияние на климат. Например, внезапное извержение вулкана может резко снизить средний уровень солнечной радиации.

Зато вполне возможно оценить будущие изменения, определив, насколько вероятно то или иное событие. Чтобы понять и предсказать поведение столь сложной системы, ученые используют физико-математические модели, описывающие процессы в пяти перечисленных выше средах.
Как строят климатические модели?
Построение климатической модели начинается с определения системы уравнений, описывающих законы физики, действующие в климатической системе. Разумеется, делается это с помощью компьютерных вычислений.

В 1995 году в рамках Всемирной программы исследований климата был создан международный проект сравнения объединенных моделей

(CMIP - Coupled Model Intercomparison Project). Модели, представленные разработчиками, затем могут использовать для дальнейшего анализа специалисты по всему миру.

Периодически модели совершенствуются и обогащаются новыми данными: с середины 1990-х CMIP прошел несколько таких этапов или фаз. Сейчас используются модели пятой фазы (CMIP5), но уже разработана следующая, шестая. Переходить на нее для дальнейших расчетов климатологи начнут в ближайшее время.
От чего зависит сценарий изменений?
Влияние на климат всех факторов, как естественных, так и антропогенных, выражается единой величиной — радиационным прогревом атмосферы в Вт/м².

При этом для составления прогноза, в частности, важны сценарии антропогенного воздействия на климатическую систему Земли — так называемые RCP (Representative Concentration Pathway).

Всего существует четыре сценария изменения концентрации парниковых газов в атмосфере. Они были предложены Межправительственной группой экспертов по изменению климата и называются RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5.

Эти пути описывают различные климатические варианты будущего, каждый из которых считается возможным в зависимости от того, какой объем парниковых газов будет выброшен в последующие годы. Они соответствуют следующим значениям радиационного воздействия в 2100 году: 2,6, 4,5, 6 и 8,5 Вт / м².

Самый мягкий исходит из того, что воздействие человека на климат будет минимальным, а самый жесткий, что никакого сокращения выбросов парниковых газов вообще не будет и воздействие человека на климат, наоборот, будет максимальным.

Наша карта описывает изменения, которые могут ждать Россию в 2100 году в случае, если события будут развиваться по самому жесткому из описанных сценариев.
Увеличится запас времени для растений
Со временем увеличится временной период роста растений. Это связано с повышением температуры приповерхностного слоя воздуха и прогревом почвы.
Урожайность
Потенциально это даст возможность изменить сроки высадки и сбора различных культур, чтобы повлиять на вкусовые качества и урожайность. В соответствии с некоторыми прогнозами высадка растений в будущем может начинаться раньше на месяц.

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Увеличение концентрации углекислого газа также приведет к росту общей массы растений, но как скажется на количестве съедобных частей — точно предсказать довольно сложно.
Изменится площадь и расположение природных зон
Тундра
Площадь тундры в России сократится на 42%. Кроме того, уменьшится ареал лиственницы — для нее останется лишь центральная часть страны. Остальные территории займут в основном еловые леса.
Евразия
На европейской части России смешанный лес распространится на большие области севернее 60° северной широты, а на юге Восточной Сибири появится степь.

Изменятся ареалы обитания животных
Алтай
Из-за угрозы исчезновения с территории Алтае-Саянского экорегиона ряда высокогорных видов растений и лишайников здесь ожидается сокращение ареала алтайского горного барана и численности сибирского северного оленя.
Медведи
Также продолжат ухудшаться условия обитания белого медведя во всей арктической зоне России. Увеличится территория миграции северного оленя.

Увеличится температура воды в морях
Вода в морях юга России со временем, скорее всего, продолжит нагреваться.
Черное море
При сохранении существующих тенденций среднее значение температуры в Черном море к 2030 году может повыситься на 1,2 °С, к 2060 году — на 3 °С и к 2100 году — на 5,4 °С.
Азовское море
В Азовском море вода к 2030 году потеплеет на 1,2—1,6 °С, к 2060 году — на 3–4 °С и к 2100 году — на 5,4–7,2 °С.
Каспийское море
В Каспийском море — на 1,0–1,2 °С к 2030 году, на 2,5–3,0 °С к 2060 году и на 4,5–5,4 °С — к 2100 году.

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С одной стороны, это может увеличить длительность «пляжных» сезонов, с другой — изменение температуры воды неизбежно приведет к изменениям экосистем морей, точный прогноз по которым ученые пока дать не решаются.
Повысится уровень морей и океанов
Черное море
Уровень Черного и Азовского морей к 2030 году может повыситься соответственно примерно на 14 и 9 см, к 2060 году — на 40 и 25 см, к 2100 году — на 70 и 50 см. Это может привести к необходимости переселения для жителей равнин, расположенных рядом с этими морями.
Каспийское море
А вот Каспийское море, наоборот, может сильнее высохнуть из-за снижения количества осадков и повышения общей температуры.

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Общий уровень Мирового океана к концу столетия поднимется от 26 до 82 см в зависимости от антропогенного воздействия. Это отразится и на арктических морях.
Усилится воздействие климата на здоровье людей
Повышение температуры зимой, особенно в северных регионах, приведет к уменьшению количества заболеваний, вызванных переохлаждением, и обморожений.
Увеличится смертность от волн жары. Как известно, в ряде городов, в том числе на севере, участившиеся волны жары являются причинами резкого ухудшения здоровья людей и дополнительной смертности. Эта тенденция, по-видимому, будет сохраняться в ближайшем будущем.

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Дополнительная смертность от волн жары имеет и экономический аспект. Например, потери от преждевременной смертности жителей Москвы трудоспособного возраста из-за волн жары в 2010 году составили 1,23–1,57% ВВП столицы.
Увеличится ареал обитания насекомых и грызунов
Изменение климата приведет к расширению ареала обитания грызунов и насекомых, многие из которых переносят опасные для человека заболевания.
НАСЕКОМЫЕ
Среди насекомых, например, есть переносчики малярии, арбовирусов, клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. И в течение ближайшего столетия климатический ареал их обитания, как ожидается, существенно расширится в северном, северо-восточном и восточном направлениях.
Грызуны
То же самое относится и к мышевидным грызунам, которые переносят различные инфекции, которыми могут заразиться как дикие, так и домашние животные. Со временем их численность будет расти, а ареал обитания увеличится.

Климат негативно повлияет на инфраструктуру
Изменение климата окажет негативное воздействие и на транспортную инфраструктуру. В частности, прогнозируется ускоренное разрушение объектов (дорог, мостов, заграждений, бордюров) и, как следствие, увеличение эксплуатационных расходов, в том числе для обеспечения безопасности движения.
ОСАДКИ
Наиболее серьезными последствиями для таких объектов грозит увеличение количества осадков. Из-за этого увеличиваются риски потери устойчивости склонов, а в районах со сложными гидрогеологическими условиями, где проложены магистральные трубопроводы, возникает угроза серьезных экологических последствий в случае аварии.
НАВОДНЕНИЯ
Также повышается вероятность речных ливневых наводнений: они особенно опасны в горных районах. Также при потеплении уменьшается эффективность производства электроэнергии на тепловых и атомных электростанциях, увеличиваются потери на линиях электропередачи.
Засуха
Потребуется больше средств на охлаждение устройств. В южных районах страны повышение температуры воздуха летом будет сопровождаться увеличением продолжительности засушливых периодов. В перспективе это может привести к тому, что вода для охлаждения энергоблоков станет менее доступной и, как следствие, возникновение критических ситуаций с энергоснабжением станет более вероятным.

Системы передачи электроэнергии также окажутся более уязвимыми из-за увеличения числа опасных природных явлений — пожаров, потопов и так далее.

Изменятся затраты на отопление и кондиционирование
На фоне потепления изменится и количество энергии, которое требуется для поддержания комфортной температуры в зданиях зимой и летом.
Северо-западный федеральный округ
Так, к середине века сильнее всего может сократиться потребление энергии, необходимой для отопления зданий в Северо-Западном федеральном округе — там сокращение ориентировочно составит около 20%. В то же время индекс энергопотребления для охлаждения зданий в теплый сезон в большинстве регионов увеличится в 2–3 раза.
Южный федеральный округ
Сильнее всего возрастет потребность в кондиционировании помещений в Южном федеральном округе. Это приведет к заметному изменению структуры энергопотребления, которое необходимо учитывать при строительстве энергетических систем как зданий, так и транспорта.

Миграция людей из Центральной Азии из-за нехватки воды и пищи
Таяние льда на Северном Морском Пути, его открытие для прохода судов

В XXI в. продолжительность вегетационного периода будет увеличиваться с повышением температуры в приповерхностном слое

На Европейской части России смешанный лес распространится на большие области севернее 60° с. ш; на юге Восточной Сибири появится степь, в некоторых местах до 60° с. ш.
Увеличение численности и расширение ареалов клещей, комаров и мышевидных грызунов, являющихся резервуарами природно-очаговых инфекций переносчиков в природе.
Уменьшение эффективности производства электроэнергии на тепловых и атомных электростанциях, увеличение потерь на линиях электропередач.
Развитие солнечной и ветровой энергетики за счет увеличения количества солнечных дней и повышения скорости ветра на севере Европы.
Увеличение территории миграции Северных оленей
Время пожароопасного периода вырастет до полутора месяцев
Уровень Мирового океана поднимется на 0,82 метра
Площадь эксплуатации зимников снизится на 1 млн км2
Общая температура на территории России вырастет примерно на 6 градусов
Увеличение площади циклонов на 60-100 километров
Наибольшее сокращение энергопотребления на отопление зданий ожидается в Северо-западном федеральном округе — ориентировочно на 20%. В то же время индекс. энергопотребления в теплый сезон (на кондиционирование) в большинстве регионов увеличится в 2—3 раза
Cолнечная энергетика
К середине столетия и особенно к его концу в связи с ожидаемым интенсивным повышением температуры условия для широкого использования тепловых солнечных установок будут наиболее благоприятны в западных и южных районах европейской части России.
Ветровая энергетика
Уже в первой половине текущего столетия в континентальной части России ожидаемое уменьшение скорости ветра составит около 5–10%. В то же время в северных прибрежных районах европейской части ожидается увеличение скорости ветра на 10–15%, а на Кольском полуострове — примерно на 20%. Появятся новые места для более эффективных ветровых станций.

Снизится досягаемость населенных пунктов на севере
Изменение климата неизбежно скажется на состоянии зимников — дорог, которые в зимнее время года связывают с «большим миром» многие населенные пункты, прежде всего на севере страны. Ездить по ним можно только при устойчивых минусовых температурах, в межсезонье добраться до многих можно только по воде или по воздуху.
площадь территории
По оценкам ученых, к середине века досягаемость таких удаленных поселков снизится на 13%, а площадь территории, на которой экономически целесообразно эксплуатировать зимники, сократится примерно на 1 млн кв. км.
арктические страны
Для оставшихся зимников сократится период эксплуатации. С подобными транспортными проблемами сталкиваются все арктические страны, но в России они могут иметь особенно серьезные последствия, поскольку, в отличие от Аляски и Северной Канады, в России мало развит местный воздушный транспорт.
Якутия
Самая сложная ситуация ожидается в Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Чукотке и Камчатке. Кроме того, зимники проложены между месторождениями в Сибири, например в Томской и Омской областях, а еще они связывают ряд приграничных территорий страны с соседями. Самые известные из них — зимники между Благовещенском и китайским Хэйхэ, а также между Хабаровском и Фуюанем.

Увеличится пожароопасный период

Экстремальность климата будет усиливаться, то есть опасных природных явлений в принципе станет больше. Это в том числе скажется на состоянии лесов.
В отдельные годы лес будет страдать и из-за погодных условий, и из-за вредных насекомых и болезней, но наибольшие потери лесное хозяйство будет нести от пожаров. Их частота и интенсивность при потеплении климата будет всё время увеличиваться. Так, самый жесткий сценарий развития климата предполагает увеличение пожароопасного периода на 20–29 суток, а на некоторых участках — на 30–50 суток. Помимо возможного ущерба, это приведет к повышенному загрязнению атмосферы продуктами горения.

Простые вопросы
о потеплении климата
Отвечает климатолог, директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин
В большинстве регионов России довольно холодный климат.
Если будет теплее, это же лучше?
— Минусов гораздо больше, чем плюсов. Важно не то, что стало теплее на один градус, а что реже наступают сильные морозы и чаще — аномальная жара. От этого страдает и здоровье людей, и сельское хозяйство, и природа.

Из-за того что стало меньше морозов, распространяются иксодовые клещи — переносчики энцефалита. Развиваются эпидемии южных болезней. Из-за волн жары возрастает преждевременная смертность людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Потепление также выражается в числе и силе опасных метеорологических явлений: штормовых ветров, обильных осадков. Примерно для половины самых крупных природных явлений на земном шаре прослеживается связь с глобальным потеплением. Для второй половины она неизвестна, но это не означает, что ее нет, — возможно, наука ее еще не нашла.
Нынешняя эпидемия коронавируса может быть связана с глобальным потеплением?
— Не думаю. Хотя я не вирусолог и не знаю, какие климатические условия стали в Ухане благоприятными для распространения этой инфекции.
Я не чиновник, не владелец завода или крупной фирмы.

Разве я могу повлиять на климат?
— Влияние любого рядового гражданина меньше, потому что он может управлять только самим собой, но каждый всё равно может участвовать в борьбе с глобальным потеплением. Если вы или ваша семья хотя бы куда-нибудь летаете на самолете, это наверняка ваш главный вклад в увеличение выброса парниковых газов — настолько неэкономичен самолет по сравнению с поездом и даже автомобилем или автобусом.
Если я буду себя ограничивать, моя жизнь станет менее комфортной.

Стоит ли лишать себя достижений цивилизации?
— Вопрос о комфорте спорный. Поездом ехать дольше, но удобнее. Я не призываю отправляться на поезде во Владивосток — я говорю про Петербург или Минск. Если вы посчитаете суммарное время, затраченное на дорогу, выйдет не намного дольше. Но в поезде вы можете поделать еще что-то полезное. А до аэропорта долго едете, ждете то регистрации, то посадки, волнуетесь. От чего больший ущерб комфорту?

Командировка может быть данью привычке, но многое из того, что делается в командировках, сейчас реально сделать дистанционно, в режиме видеоконференции. Это будет хорошо и для вашей семьи — больше времени проведете с детьми или с пожилыми родителями, вместо того чтобы мотаться через полстраны.

Разумное ограничение в еде и на климат повлияет, и поможет избежать ожирения. Например, стоит есть столько мяса, сколько наши деды и прадеды: относительно немного, но им хватало. И вряд ли их здоровье от этого страдало.
Какие еще простые бытовые привычки могут помочь в борьбе с глобальным потеплением?
— Спокойный режим вождения: расход топлива меньше, чем в спортивном режиме, а риск ДТП гораздо ниже. Чуть-чуть дольше будете ехать, но целее будет и машина, и ваши нервы.

Экономия электроэнергии в быту — часто, увы, делается что-то неразумное. Старое правило «уходя, гасите свет» в эпоху светодиодов дает совсем маленькую экономию. А вот холодильник поможет экономить. Отучайтесь долго смотреть в него, размышляя, что оттуда взять, — он нагревается и потом берет больше энергии. Не ставьте в него ничего теплого, следите, чтобы дверца плотно закрывалась.

Обращение с отходами дает около 3% глобальных антропогенных выбросов парниковых газов. Это немного, и мы не ради климата стараемся эту проблему решить, но заодно чуть-чуть помогаем снижению выбросов парниковых газов.
Если мне бы хотелось больше помочь климату, чем бы вы мне посоветовали заняться?
— Можно сажать деревья. Лес — поглотитель CO² из атмосферы. Причем зеленые насаждения нам нужны в любом случае, даже с малым эффектом для климата.
Грета Тунберг стала мемом, над ней посмеиваются. Она совершает странные поступки, говорит крайности. Как вы считаете, Грета Тунберг это смешно?
— Она принадлежит к поколению моих внуков, судить об этом должно оно. В ее словах есть рациональное зерно, потому что крупные страны с относительно малой уязвимостью к изменению климата — это в том числе Россия, США, Канада, Китай, Япония, Бразилия, хотя многие ее регионы очень уязвимы, — ведут себя чудовищно эгоистично по отношению к малым и слабым странам, которые очень уязвимы.

Есть и другой вид эгоизма. В Индии правящая элита, 100 млн состоятельных членов общества, малоуязвимы к изменению климата по сравнению с миллиардом беднейшего населения, которое очень уязвимо.

Эти перекосы — основание для призывов: «Вы обязаны действовать, хотя вам, богатым и здоровым, хорошо. Надо позаботиться о бедных и больных, особенно о будущих поколениях». Грета Тунберг говорит это в выражениях, которые свойственны ее поколению. Я слышал мнение, что делает она это, может быть, резковато, но зато многим открывает глаза.
Много ли в России таких людей, которые всерьез озабочены проблемой глобального потепления?
— В России их немного, но они есть. Если отходами занимаются миллионы людей, загрязнением воздуха в проблемных городах — сотни тысяч людей, то климатом — единицы. Как правило, это молодежь. Раз их так мало, понятно, почему они настроены достаточно радикально, — им надо всеми силами продвигать проблему.
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Авторы материала: Ольга Коленцова, Анна Урманцева, Валерия Нодельман, Приемская Евгения.
Идея и продюсирование: Свядосц Павел.


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