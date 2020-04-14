Тепловой удар

— Вопрос о комфорте спорный. Поездом ехать дольше, но удобнее. Я не призываю отправляться на поезде во Владивосток — я говорю про Петербург или Минск. Если вы посчитаете суммарное время, затраченное на дорогу, выйдет не намного дольше. Но в поезде вы можете поделать еще что-то полезное. А до аэропорта долго едете, ждете то регистрации, то посадки, волнуетесь. От чего больший ущерб комфорту?



Командировка может быть данью привычке, но многое из того, что делается в командировках, сейчас реально сделать дистанционно, в режиме видеоконференции. Это будет хорошо и для вашей семьи — больше времени проведете с детьми или с пожилыми родителями, вместо того чтобы мотаться через полстраны.



Разумное ограничение в еде и на климат повлияет, и поможет избежать ожирения. Например, стоит есть столько мяса, сколько наши деды и прадеды: относительно немного, но им хватало. И вряд ли их здоровье от этого страдало.

